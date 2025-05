Comissão de Atletas solidária com judocas

“Neste momento particularmente sensível, reafirmamos que a principal preocupação da CAO é e continuará a ser o bem-estar dos atletas. Expressamos solidariedade para com todos os judocas portugueses, que enfrentam esta conjuntura com natural apreensão, alheios às decisões e processos de natureza administrativa”, pode ler-se em comunicado enviado à agência Lusa pela entidade integrada no Comité Olímpico de Portugal (COP).



A FPJ foi notificada na terça-feira da suspensão por um ano, imposta pela Federação Internacional de Judo (FIJ), devido a dívidas ao organismo regulador da modalidade que perfazem 800.000 euros, a quase duas semanas do início dos Mundiais, em Budapeste.



“Acreditamos que é fundamental que esta situação encontre uma resolução célere, com especial foco na garantia das condições ideais para que os atletas possam prosseguir os seus percursos desportivos com estabilidade e dignidade, tal como é o compromisso constante desta Comissão”, enquadrou a CAO, liderada pelo ex-canoísta Emanuel Silva.



Portugal deverá competir na capital húngara, entre 13 e 18 de junho, com seis judocas, entre os quais o campeão mundial em 2019 e 2021 Jorge Fonseca (-100 kg), a campeã europeia vigente Patrícia Sampaio (-78 kg) e a "vice" continental Catarina Costa (-48 kg).



Estão também inscritos Miguel Gago (-66 kg), Otari Kvantidze (-73 kg) e Taís Pina (-70 kg), que não têm a participação em risco, mas poderão ter de competir sem a bandeira portuguesa, conforme já reconheceu à agência Lusa o presidente da FPJ, Sérgio Pina.



“Reiteramos a importância de que, mesmo em contextos delicados como o que vivemos, se mantenha o reconhecimento pelo esforço, integridade e compromisso dos atletas, salvaguardando a sua dignidade e distinguindo claramente o seu papel das questões de gestão institucional”, terminou a CAO, já depois de o líder do COP, Fernando Gomes, ter vincado que o organismo olímpico está a fazer tudo para encontrar uma solução célere.