Comité paralímpico português apela convergência olímpica em Moçambique

"É importante que noutros países, mas nomeadamente em Moçambique, seja possível haver este tipo de convergências", afirmou José Manuel Lourenço, na conferência de imprensa de lançamento da primeira etapa da Rede Lusófona de Mentoria Paralímpica.



Trata-se de uma iniciativa financiada pelo Comité Paralímpico Internacional (IPC) que vai reunir, entre terça e sexta-feira, cerca de 30 atletas, treinadores e dirigentes moçambicanos em ações de capacitação nas modalidades de atletismo, boccia e powerlifting, ministradas por especialistas do CPP.



O dirigente português apontou como exemplo a experiência atualmente em curso em Portugal, onde os comités olímpico e paralímpico passaram a apresentar-se sob a marca comum "Equipa Portugal", numa estratégia de aproximação institucional e de comunicação.



"Isto não significa que as duas instituições abdiquem da sua identidade", esclareceu, assinalando que a convergência implica aproveitar a experiência de cada uma e desenvolver um trabalho coerente "em prol do desporto".



Para José Manuel Lourenço, a distinção entre desporto olímpico e paralímpico não deve resultar numa separação de visões dentro do sistema desportivo.



"Eu não tenho a opinião que tenhamos o desporto das pessoas que não têm qualquer tipo de deficiência e depois o desporto das pessoas com deficiência. O que nós temos é desporto. Tudo é desporto", disse.



Segundo o presidente do CPP, uma maior articulação entre as diferentes estruturas desportivas moçambicanas pode contribuir para acelerar o crescimento do movimento paralímpico nos países lusófonos, num contexto em que continua a ser necessário alargar a prática desportiva entre as pessoas com deficiência e criar melhores condições para o alto rendimento.



A formação que arranca na terça-feira em Maputo faz parte de um programa de mentoria destinado aos países africanos de língua portuguesa e visa reforçar competências técnicas, organizacionais e de gestão no movimento paralímpico.



José Manuel Lourenço explicou que as ações não serão direcionadas apenas para atletas em atividade, mas também para potenciais praticantes, treinadores e dirigentes.



O responsável acrescentou que os treinadores serão igualmente capacitados para lidar com as especificidades do treino de pessoas com deficiência, área que considera fundamental para o desenvolvimento do paralimpismo.



Durante a mesma conferência de imprensa, o coordenador da Rede Lusófona de Mentoria Paralímpica, Jorge Carvalho, afirmou que o programa procura também sensibilizar a sociedade para a inclusão das pessoas com deficiência e combater situações de discriminação.



"O que nós queremos é combater essa discriminação", declarou, defendendo igualmente que Moçambique deve procurar aumentar a sua presença nos Jogos Paralímpicos através da qualificação direta dos atletas.



Por seu turno, o secretário-geral do Comité Olímpico de Moçambique manifestou apoio à iniciativa e considerou que a partilha de experiência por especialistas portugueses poderá contribuir para o fortalecimento do desporto paralímpico nacional.



"Aproveitemos no máximo aquilo que são as experiências que vão ser trazidas pelos nossos colegas portugueses, para que daqui para a frente as ações se possam desenvolver e dar um catapultar daquilo que é o nosso desporto paralímpico", disse.



Moçambique é o primeiro país a acolher a Rede Lusófona de Mentoria Paralímpica, programa que posteriormente deverá abranger a Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Angola, tendo como horizonte o ciclo dos Jogos Paralímpicos Los Angeles2028.