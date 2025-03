Comité Paralímpico reelege presidente

José Lourenço apresenta-se às eleições para um terceiro mandato, durante o qual o CPP terá de organizar as missões aos Jogos Surdolímpicos, que vão decorrer este ano em Tóquio, aos Jogos Paralímpicos Europeus de 2027, e aos Jogos Paralímpicos Los Angeles2028.



O atual presidente foi eleito para um primeiro mandato em março de 2017 e reeleito em março de 2022, depois de o ato eleitoral previsto para 2021 ter sido adiado devido à pandemia de covid-19.



A lista de José Lourenço inclui os nomes de Leila Marques, José Pavoeiro, Ana Mendes Godinho, Sandro Araújo e Tiago Carvalho para as cinco vice-presidências, Carlos Lopes como secretário-geral, Patrícia Lopes e Daniel Videira para vogais, e Jorge Correia como tesoureiro.



Criado em 2008, o CPP, cujos estatutos não aludem à limitação de mandatos, foi presidido por Humberto Santos, que deixou o cargo em janeiro de 2017 e foi substituído durante três meses por Fausto Pereira, entretanto derrotado por José Lourenço nas eleições de março desse ano.



A Assembleia Plenária Eletiva está agendada para as 18:00, no auditório da sede da Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA), em Lisboa.



Têm direito de voto 46 membros do CPP: os 38 membros ordinários (as 34 federações desportivas e as quatro associações nacionais das áreas da deficiência), e oito membros extraordinários.