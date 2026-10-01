Companhia aérea Etihad pondera tomar medidas legais contra Liga inglesa

A empresa do Emirados Árabes Unidos é uma das envolvidas na adulteração das contas financeiras realizada pelo City ao longo de nove anos, prática que serviu para inflacionar artificialmente as receitas e obter um benefício ilegal superior a 1.000 milhões de euros (ME) durante aquele período (2008/09 e 2017/18).



Em comunicado, a companhia aérea "rejeita categoricamente qualquer investigação, conclusão ou implicação que sugira que a empresa esteve envolvida em acordos comerciais impróprios".



“A Etihad está muito preocupada com a forma como o assunto foi divulgado publicamente. A falta de clareza e transparência, somada à divulgação seletiva de informações, prejudicou a Etihad. A Premier League deve assumir as consequências da forma como essa investigação foi apresentada", pode ler-se na nota divulgada.



Segundo a Etihad, que dá o nome ao Estádio do City desde 2009, a Premier League não entrou em contacto com a empresa em nenhum momento, nem lhe deu a oportunidade de fornecer informações relevantes, garantindo que “os acordos continuam firmes”.



"A Etihad tem imenso orgulho da sua longa relação com o Manchester City. O nome da Etihad tem sido ostentado com orgulho pelo clube e pelo estádio há muitos anos e, como parte dessa relação, conectamos milhões de torcedores ao redor do mundo. O nosso compromisso com o Manchester City, os seus adeptos e os nossos acordos continua firme", assegurou.



Na terça-feira, uma comissão independente da Premier League considerou que o Manchester City é culpado de todas as acusações relacionadas com “graves violações” das regras financeiras da competição ao longo de nove temporadas.



De acordo com aquela comissão, os ‘citizens’, que podem recorrer até 02 de outubro, negociaram acordos comerciais fraudulentos, apresentaram resultados financeiros distorcidas, ocultaram a verdadeira situação das suas finanças, violaram significativamente os limites de gastos da Premier League e da UEFA e cometeram múltiplas violações dos seus deveres de cooperação.



