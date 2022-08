Concentração de Góis espera mais de 15 mil motards de 18 a 21 de agosto

Após um interregno de dois anos, devido à pandemia da covid-19, o evento decorre de 18 a 21 de agosto, nas margens do rio Ceira, afluente do rio Mondego, que atravessa aquele concelho do distrito de Coimbra.



“Temos tudo preparado para receber 15 mil motociclistas, mas sabemos que a maioria deles acaba por não entrar no recinto”, disse hoje à agência Lusa o presidente do Góis Moto Clube, Nuno Bandeira.



O espaço no recinto está preparado para aquela lotação e a organização não pretende aumentar a sua capacidade “para não prejudicar o conforto dos visitantes”.



De ano para ano, o Góis Moto Clube tenta melhorar as condições dos participantes do encontro e, nesta edição, está prevista uma melhoria ao nível dos sanitários, com mais contentores a substituir os antigos módulos.



Segundo Nuno Bandeira, a organização teve também cuidado na diminuição do risco de incêndio na zona do recinto, apesar deste se situar na zona urbana da vila de Góis.



Considerada a segunda maior do país, a seguir a Faro, a 29.ª Concentração Internacional de Motos de Góis tem início no dia 18, com um concerto da banda Quinta do Bill, antecedido pela atuação de Ruizinho de Penacova.



No dia 19, José Cid+7 e David Antunes animam a noite do evento, enquanto no dia seguinte sobem ao palco Rui Reininho e os GNR.



A concentração termina no dia 21 de manhã com um desfile pelas ruas de Góis.



Além dos concertos musicais, estão previstas várias atividades, desde animação de rua, passeios Míni-Hondas e de Vespas e Mini-Trail, até ao Bike Show e ao Sunset na praia fluvial junto ao recinto.



O evento tem um impacto muito forte no concelho de Góis e na sua economia, com o alojamento local esgotado há vários meses.



“Se pensarmos que a vila de Góis tem 1.000 habitantes e que nesse fim de semana passam por lá 25 mil motociclistas, percebe-se a importância do evento, não só para Góis como para toda a região”, sublinhou Nuno Bandeira.