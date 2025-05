Conegliano bicampeã europeia de voleibol

Com uma vitória esclarecedora, pelos parciais de 25-16, 25-19 e 25-19, a final transalpina sorriu às vigentes campeãs, que somam três títulos, o primeiro deles em 2021.



Entre os destaques da equipa estiveram a sueca Isabelle Haak, melhor anotadora com 21 pontos marcados, e a chinesa Zhu Ting, com 14, acabando a temporada de forma invicta.



As italianas tornam-se na terceira equipa de sempre a revalidar o título da "Champions", depois de o Cannes e o VakifBank Istambul já o terem feito no passado.



O Scandicci perdeu a primeira final da Liga dos Campeões da sua história, no segundo ano seguido com uma final entre equipas de Itália, e também o bronze ficou para italianas, no caso o Volley Milano, que bateu as turcas do VakifBank Istambul por 3-1 no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.