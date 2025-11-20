Conselho de Ministros aprovou aumento de apoios financeiros para o desporto

O Executivo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros o aumento de apoios financeiros para o desporto. Entre as decisões estão a transferência das verbas para todo o quadriénio de preparação olímpica para os jogos de Los Angeles, em 2028.





Luís Montenegro especificou as verbas destinadas ao programa paralímpico, 12 milhões de euros, dizendo que representa um aumento de 30%, e três milhões de euros para o programa surdolímpico, "um aumento de 70%".



"Estas verbas serão transferidas até final do ano de 2025", assegurou.



O plano do Governo pretende ainda elevar a alta competição, “importante para estimular o desenvolvimento do país”.“Este plano vai a outra dimensão para além do lazer, para além da formação, para além da escola, que é”, começou por declarar o primeiro-ministro em conferência de imprensa.“Temos, felizmente, aí uma grande dinâmica que é preciso aproveitar”, acrescentou.Luís Montenegro afirmou ainda que, “se é verdade que(…), naquilo que diz respeito à dinâmica associativa e tudo aquilo que tem a ver com esta realidade dos clubes e federações e associações, somos capazes de estar ao nível das sociedades mais desenvolvidas”.Por essa razão a competição é um elemento importante do plano, “desde logo na ligação que queremos que seja mais estreita com as escolas, para ajudar a fomentar a prática desportiva e para detetar os talentos”, explicou o primeiro-ministro.O plano tem também como objetivos contribuir para, aumentar a prática desportiva desde cedo e mantê-la ao longo de toda a vida, reforçar a participação feminina no desporto e criar mais oportunidades para as pessoas com deficiência.