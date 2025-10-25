Contrarrelógio no Mónaco abre edição de 2026 da Volta a Espanha em bicicleta

A 10 meses do início da 81.ª edição da corrida, a organização revelou o percurso da primeira etapa, que será um contrarrelógio de 9,6 quilómetros, com partida na Praça do Casino e o final na Boulevard Albert I, onde costuma estar instalada a meta do Grande Prémio de Fórmula 1.



“Temos a oportunidade de mostrar ao mundo outra faceta do nosso país, com a promoção de um desporto chamado de popular, no seu sentigo mais nobre. Acolher a Vuelta é muito mais do que uma celebração do desporto, dos seus atletas e do rendimento numa disciplina de grande exigência”, disse o príncipe Alberto II do Mónaco.



Para Alberto II, o Principado receber a abertura da Vuelta “é um símbolo de abertura e projeção” para o país, lembrando que, em 2025, o Mónaco é a Capital Mundial do Desporto.



“O Mónaco é sinónimo de excelência desportiva e de capacidade organizativa. Aqui, celebram-se alguns dos mais prestigiados eventos do mundo, com o Grande Prémio de Fórmula 1 como jóia da coroa. Iniciar a Vuelta neste cenário é uma honra e uma garantia de êxito para todos”, disse o diretor-geral da Vuelta, Javier Guillén.



A edição de 2026 vai começar a 22 de agosto, com o prólogo de 9,6 quilómetros, dois dias depois de o Mónaco receber a apresentação das equipas. A segunda etapa partirá da mesma cidade, com a saída na Praça do Palácio do Príncipe e a partida real junto ao Jardim Exótico.



A edição de 2025 foi ganha pelo dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), tendo o português João Almeida terminado na segunda posição, à frente do britânico Thomas Pidcock (Q36.5).

