Contte vence etapa, Tiago Antunes lidera Troféu Joaquim Agostinho





(Com Lusa)

No final dos 188,6 quilómetros da tirada, que se iniciou na Lourinhã, Contte impôs-se em 4:42.37 horas, o mesmo tempo do italiano Daniele Forlin, da equipa de desenvolvimento da Movistar, e do português Fábio Costa (Feira dos Sofás-Boavista), segundo e terceiro, respetivamente.As dificuldades finais, com três contagens de montanha de terceira categoria na derradeira parte da etapa, acabaram por fraturar o pelotão, com apenas 12 ciclistas a serem creditados com o mesmo tempo do vencedor.Depois de ter sido o melhor dos candidatos ao triunfo final no prólogo, Tiago Antunes, vencedor da Volta ao Alentejo, subiu à liderança, com oito segundos de avanço sobre Fábio Costa.Na terceira posição está agora o russo Artem Nych (Anicolor-Campicarn), vencedor das duas últimas edições da Volta a Portugal, a 16 segundos, o mesmo tempo do espanhol Oscar Rodríguez, vencedor de uma etapa na Volta a Espanha de 2018 e que está a correr pela equipa de desenvolvimento da INEOS.A etapa foi animada por uma fuga de seis ciclistas, que chegaram a ter mais de seis minutos de avanço, com Daniele Forlin, o espanhol Estanislao Calabuig (Caja Rural) e o português Cláudio Leal (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho) a serem apanhados já dentro dos 10 quilómetros finais.No domingo corre-se a segunda e última etapa, com a decisiva subida ao Alto de Montejunto, uma contagem de primeira categoria, no final dos 178,5 quilómetros após a partida na Atouguia da Baleia.