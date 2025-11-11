COP assina protocolo para cunhagem da moeda comemorativa de Los Angeles2028

A cerimónia decorreu na sede do COP, em Lisboa, onde o presidente do organismo, Fernando Gomes, observou que, “mais do que um objeto de colecionador, esta iniciativa simboliza uma ambição maior, ao reforçar a visibilidade do movimento olímpico”, tornando-o “mais forte, mais dinâmico e mais próximo das pessoas”.



A Imprensa Nacional Casa da Moeda, que já cunhou 10 moedas comemorativas da participação de Portugal em Jogos Olímpicos, desde Seul1988 até Paris2024, esteve representada na cerimónia de assinatura do protocolo de parceiro olímpico 2025/28 pela presidente do Conselho de Administração, Dora Moita.