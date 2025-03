COP celebra árbitras e juízas portuguesas em Jogos Olímpicos

"O Comité Olímpico de Portugal orgulha-se de, através deste evento, celebrar as vossas trajetórias e contribuições. A homenagem que fazemos hoje não é apenas um reconhecimento das mulheres que participaram como árbitras e juízas nos Jogos Olímpicos, mas também um tributo à persistência e à luta pela igualdade de oportunidades", declarou Maria Sameiro Araújo, vice-presidente da instituição, numa cerimónia alusiva ao Dia da Mulher, celebrado no passado sábado.



No decurso do evento, que visou homenagear todas as mulheres portuguesas que participaram em Jogos Olímpicos com as funções de árbitra ou juíza, a dirigente do COP recordou que "a presença feminina foi, durante muito tempo, uma raridade" nas competições desportivas e entregou um diploma e uma peça alusiva à ocasião a cada árbitra/juíza presente, que considerou "marcos de superação".



Foram chamadas a palco as árbitras/juízas Paula Martins (ciclismo), Esbela Miyake, Liliana Rodrigues e Alda Corte-Real (ginástica artística), Jenny Candeias, Ida Pereira, Eunice Lebre, Josefina Cruz e Maria de Lurdes Carvalho (ginástica rítmica), Mariana Alves, Catarina Silva e Mariana Enguiça (ténis), Celeste Araújo (ténis de mesa) e Paula Maia (triatlo).



Além de Sameiro Araújo, discursaram Artur Lopes, presidente do COP, e Elisabete Jacinto, membro da Comissão de Mulheres e Desporto da mesma instituição, que se congratulou com a pertinência da homenagem.



"O Comité Olímpico de Portugal reconhece, a propósito do Dia Internacional da Mulher, o percurso, dedicação e importância das mulheres em diversas áreas do desporto. Já homenageou dirigentes, investigadoras, treinadoras, jornalistas, atletas empreendedoras, atletas pioneiras que abriram caminho para a representação de Portugal em Jogos Olímpicos e até as mães de atletas medalhados, sublinhando o papel fundamental na família e no percurso desportivo", registou.