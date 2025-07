COP e Governo juntos no incentivo ao golfe

“A Federação tem feito um trabalho e um investimento muito grande no sentido de aproximar o golfe a mais gente e alargar a sua prática. Dentro desse princípio e dessa lógica, o golfe terá o nosso apoio no que é o nosso objetivo e função enquanto Comité Olímpico, nomeadamente no que diz respeito ao apoio aos golfistas que estão numa fase de afirmação e elevação do ranking para que possam concretizar uma ida aos Jogos Olímpicos de Los Angeles”, ambicionou o presidente do COP, no evento "Esqueça tudo o que pensa do golfe", em Monsanto.



No âmbito deste evento, que se centrou na apresentação da marca "Portugal Golf", com um novo logótipo com o intuito de chegar a novos praticantes e eventuais investidores, e também num fórum para debater o estado da modalidade em Portugal e possíveis estratégias para atrair investimento e crescimento, Fernando Gomes deixou elogios ao trabalho realizado pela Federação Portuguesa de Golfe.



“A nossa presença institucional é de apoio a uma federação olímpica que está a fazer um trabalho de desenvolvimento fantástico na produção da sua própria expansão como modalidade e hoje tomou a decisão de lançar uma nova imagem do golfe em Portugal. Portanto, não poderíamos deixar de aqui estar”, completou



Por sua vez, a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, incluiu o golfe como um dos desportos a ter em conta no “combate ao sedentarismo”, considerando fundamental torná-lo acessível a todos, “independentemente da sua condição ou origem”.



“O lançamento desta marca é uma afirmação. O golfe quer estar mais presente na vida dos portugueses e quer posicionar-se como uma modalidade cada vez mais moderna, dinâmica e evoluída”, elogiou, por fim, no decorrer de um evento no qual também foram apresentadas as seleções nacionais masculina e feminina da modalidade.