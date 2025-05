COP e o impacto financeiro do desporto

Fernando Gomes discursou no âmbito da rubrica "Novos Ciclos no Desporto", na qual Pedro Proença e Reinaldo Teixeira, presidentes da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga de clubes, respetivamente, também haviam tido intervenções na Conferência Bola Branca, em Lisboa.



O líder do organismo, eleito para o cargo em março, mostrou-se convicto de que, independentemente da proposta que venha a ser estipulada pelo Governo, esta será superior a qualquer outra publicamente já conhecida.



“Desconhecemos ainda os contornos da proposta de alteração que o anterior Governo deixou preparada antes das eleições, mas estamos confiantes de que muitas das nossas sugestões foram acolhidas. Se assim for, a reconfiguração do atual modelo maximizará o impacto financeiro positivo superior a 40 milhões de euros, ou seja, acima de qualquer outra das propostas já conhecidas publicamente”, revelou Fernando Gomes.



Expectante sobre a confirmação da execução dessa medida menos de dois meses após ter reunido com o Governo precisamente sobre essa temática, no início de abril, o presidente do COP detalhou que o montante a distribuir será atribuído ao Instituto Português do Desporto (IPDJ) e será “proveniente da repartição de jogos sociais”, sustentando que “deve ser integralmente destinado às modalidades que promovem o desenvolvimento desportivo no nosso país”.



“Independentemente do novo modelo que venha a ser adotado, julgamos que é fundamental que o Estado assuma a responsabilidade, em sede de Orçamento do Estado, pelos recursos associados ao funcionamento e desenvolvimento do Sistema Desportivo Nacional”, recomendou Fernando Gomes.