COP estabelece novas parcerias para estar “menos dependente” do Estado

Na sede do COP, em Lisboa, Fernando Gomes falou aos jornalistas na sequência da assinatura de um protocolo de parceria com uma cadeia de supermercados portuguesa, que visa “criar as melhores condições para a preparação dos atletas”.



“É importante ter outras fontes de financiamento, para que o COP e a preparação dos nossos atletas esteja menos dependente dos apoios do Estado. Este conjunto de parcerias tem como objetivo associarmo-nos às empresas de referência em Portugal, mas também criar uma base financeira de sustentabilidade, criando as condições para que a preparação dos atletas seja a melhor possível”, considerou.



O dirigente expressou que a obtenção de mais recursos financeiros permite ajudar o COP e os atletas, além do incremento decidido pelo Governo, que aumentou em 30% o plano de preparação olímpica para Los Angeles2028, relativamente ao ciclo anterior.



“Nós cremos que estamos no caminho correto, em relação aos nossos propósitos quando viemos para o COP. Para isso, também contribui a decisão do Governo em criar melhores condições às federações e centros de alto rendimento, para termos uma melhor preparação dos atletas e podermos reforçar essas condições”, frisou.



Olhando para o futuro, nomeadamente para Los Angeles2028, Fernando Gomes também salientou que o COP está a cumprir com os objetivos traçados, com o intuito de poder alcançar mais medalhas olímpicas para o país.



“Estamos a cumprir os objetivos, que são melhorar as condições de preparação dos nossos atletas e criar-lhes as melhores condições possíveis para chegarem a Los Angeles em condições de poderem alcançar bons resultados e, se possível, mais medalhas”, apontou o dirigente, de 74 anos e no cargo desde março de 2025.



