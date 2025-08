COP integra três atletas de kickboxing na missão lusa aos Jogos Mundiais

A entrada de Sofia Oliveira, Catarina Dias e Iuri Fernandes na comitiva oficial de Portugal para Chengdu, que assim passa para 56 atletas, de 11 disciplinas, dá-se na sequência do cancelamento do estatuto de utilidade pública da Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai (FPKM) relativamente à modalidade de kickboxing, mantendo-se apenas a competência pública delegada para o muaythai.



"Na defesa dos atletas, o COP decidiu integrar Sofia Oliveira, Catarina Dias e Iuri Fernandes na comitiva oficial de Portugal para Chengdu, assegurando o apoio logístico às suas participações, bem como de dois treinadores, sob a coordenação de Raul Lemos", refere o COP, destacando que os três kickboxers são reconhecidos pela World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) e qualificados para Chengdu2025.



O COP esclarece que "as despesas serão asseguradas pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), após a Secretaria de Estado do Desporto ter igualmente confirmado a sua solidariedade com a decisão do COP e com os atletas".



Desta forma, os três kickboxers "poderão competir ao serviço de Portugal, evitando que tenham de participr como representantes da WAKO sem a identificação portuguesa", esclarece o COP, para quem a solução encontrada "reforça o compromisso na defesa intransigente dos direitos dos atletas, mesmo em circunstâncias excecionais como estas".



Os Jogos Mundiais são destinados às modalidades e disciplinas que não integram o programa competitivo dos Jogos Olímpicos e Portugal vai marcar presença nesta edição com 56 atletas, de um total de 11 disciplinas: andebol de praia, canoagem (maratona), corfebol, breaking, ginástica acrobática, ginástica de trampolins, jiu-jitsu, kickboxing, patinagem de velocidade, triatlo e ainda wushu.



Chengdu, na China, foi a cidade escolhida para receber esta edição, entre 07 e 17 de agosto.