COP. Laurentino Dias aposta no equilíbrio

”, disse à Lusa.Laurentino Dias falou à margem de um debate promovido pela sua candidatura sobre a importância do COP no desporto, que reuniu o medalhado olímpico Nuno Barreto (bronze na vela nos Jogos Atlanta1996), o antigo presidente da Federação Portuguesa de Atletismo Fernando Mota e a treinadora de ginástica artística feminina Sara Nabais.”, apontou ainda.Juntar personalidades “muito importantes no sistema desportivo nas diferentes áreas” confere “mais força e responsabilidade” à sua candidatura, salientou, lamentando as recusas de Fernando Gomes, adversário eleitoral, em participar em diversos debates.”, frisou.Em comunicado enviado à agência Lusa pela sua assessoria de imprensa, Laurentino Dias revela que recebeu quatro convites para debates públicos com Fernando Gomes, dando resposta “positiva a todos”, ao contrário do seu adversário, que declinou todos.“As eleições democráticas, por natureza, instituem a obrigação do debate, da partilha, da diferença e da discussão. É pena que uns cumpram e outros não”, expressou o ex-governante, assegurando que está pronto para ter um debate “até ao derradeiro dia”.Durante o evento, o secretário de Estado da Juventude e Desporto entre 2005 e 2011 reforçou que a sua lista é a continuação da “forma brilhante” como o COP foi guiado pela “personalidade de excelência” de José Manuel Constantino, que considerou que, se olhasse para os papéis das candidaturas, “rever-se-ia com grande orgulho” na sua.”, disse.Laurentino Dias, de 71 anos, abordou ainda o tema das”, atirou o líder da lista "Unidos pelo Olimpismo".O sufrágio, que opõe a lista A, encabeçada por Laurentino Dias, e a lista B, liderada por Fernando Gomes, decorre em 19 de março, na sede do organismo olímpico, em Lisboa.