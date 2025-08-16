COP manifeta profundo pesar pela morte de Joaquim Oliveira

“Fundador da Sport TV – projeto pioneiro que transformou a visibilidade e projeção do desporto em Portugal – e da Cosmos Viagens, parceira de longa data do COP em inúmeras missões olímpicas, Joaquim Oliveira distinguiu-se pela capacidade de unir iniciativa e paixão pelo desporto”, diz o COP.



O organismo endereça ainda “as mais sentidas condolências” à família do empresário “e a todos os que, com ele, contribuíram para o desenvolvimento do desporto nacional”.



O empresário Joaquim Oliveira, presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos e da Sport TV, morreu hoje aos 78 anos, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



“Joaquim Oliveira, figura importante e marcante do futebol português, faleceu, este sábado, aos 78 anos”, escreveu a FPF no seu sítio oficial, lembrando que o empresário se notabilizou “nos negócios na área dos direitos televisivos, publicidade e marketing no desporto, especialmente no futebol, onde foi pioneiro em vários setores”.



Na atualidade, Joaquim Oliveira, irmão do ex-selecionador nacional e internacional português António Oliveira, era presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos e da Sport TV, que fundou.

