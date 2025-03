COP procura contributos rumo a LA2028

De acordo com o COP, o evento juntou representantes de 38 federações, tendo estas revelado, entre outras questões, preocupações centradas no financiamento, além de terem abordado questões como as infraestruturas, recursos disponíveis para a preparação desportiva e proteção de atletas.



Os contributos reunidos neste encontro “vão dar robustez às medidas que o COP pretende levar a cabo no seu trabalho durante o ciclo olímpico”, assumiu o organismo.



O Comité Olímpico de Portugal passou a ser liderado recentemente por Fernando Gomes, que atingiu o limite de três mandatos na presidência da Federação Portuguesa de Futebol, e que nas eleições resumidas a dois candidatos bateu o antigo secretário de estado do desporto, Laurentino Dias, com 57% dos votos.