COP recebeu 203 candidaturas de clubes para a recuperação de instalações

Em comunicado, o presidente do COP, Fernando Gomes, considerou que “o elevado número de candidaturas recebido demonstra a grande necessidade e a forte mobilização do país em torno da modernização das infraestruturas desportivas”.



Garantindo o empenho em continuar a “trabalhar para que os recursos cheguem de forma rápida, transparente e orientada para o impacto real”, o COP revelou que durante o mês de março vão ser anunciadas “novas medidas de apoio às federações e aos clubes”.



As candidaturas apresentadas visam a requalificação e adaptação de infraestruturas essenciais à prática e à formação em todo o território nacional e destinam-se a clubes legalmente constituídos, sob a forma de associação sem fins lucrativos, e filiados em federações desportivas detentoras do estatuto de utilidade pública desportiva.



A medida de recuperação de instalações desportivas integra-se no conjunto de ações operacionalizadas ao abrigo do Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo (PNDD) 2024-2028, que representa um investimento de cerca de 65 milhões de euros para o desenvolvimento desportivo nacional, anunciado pelo Governo em dezembro de 2024.



“Desde o arranque operacional do PNDD, o COP, em articulação com o Governo, o Instituto Português do Desporto e Juventude e o Comité Paralímpico de Portugal, tem vindo a distribuir um conjunto de apoios e a operacionalizar medidas com impacto direto nas federações, clubes e atletas”, refere a nota.



Entre as ações já implementadas nos últimos meses, o COP destaca: a assinatura dos primeiros contratos-programa com os Centros de Alto Rendimento; a ampliação do projeto Esperanças Olímpicas; o apoio à contratação de profissionais qualificados pelas federações; e o início do processo de disponibilização de apoio financeiro e técnico às intervenções nas infraestruturas desportivas.