COP reúne para aprovar medidas sobre contrato-programa de desenvolvimento desportivo

A reunião magna, com início às 17:30, visa “aprovar medidas centrais” sobre a implementação do contrato-programa de desenvolvimento desportivo para o período entre 2024 e 2028, assinado com o governo, que prevê um investimento adicional de 65 milhões de euros no setor.



“Serão discutidas e votadas propostas de regulamentos operacionais, com especial foco na requalificação das instalações desportivas em território nacional, no financiamento de projetos de clubes desportivos que visem criar/aumentar oferta de prática desportiva feminina e nos critérios de atribuição de bolsas”, informou o COP.



De acordo com o organismo olímpico, presidido por Fernando Gomes, aquelas medidas “visam acelerar a modernização das infraestruturas, promover a igualdade de oportunidades e fomentar investigação que potencie a preparação de atletas e a formação de técnicos”.



A Assembleia Plenária, que se realiza no auditório da sede do COP, em Lisboa, servirá ainda para apreciar a proposta de retificação ao orçamento aprovado para o ano de 2025, e para atualizar o regulamento de prémios e galardões, a fim de ratificar a integração do Prémio José Manuel Constantino.