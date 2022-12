COP vai continuar no centro de treinos de Rio Maior

“Esta é uma relação que não é apenas institucional, é também afetiva, porque sentimos que esta casa também é um bocadinho nossa. Eu, quando venho cá, sinto-me em casa”, afirmou o presidente do COP, José Manuel Constantino, antes de assinar esta renovação.Esta relação teve início em 22 de junho de 2001, quando o município riomaiorense e o COP assinaram o acordo que criou o primeiro centro de preparação olímpica em Portugal, que esteve na génese da atual rede de Centros de Alto Rendimento.”, afirmou Constantino, recordando a importância neste protocolo dos antigos autarcas Silvino Sequeira e Isaura Morais e dos ex-responsáveis pelo centro de estágios como Albino Maria, Carlos Coutinho e Diva Cobra.O protocolo agora assinado tem a validade de um ano, sendo renovável até aos Jogos Olímpicos Paris2024.O atual presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Luís Santana Dias, também recordou os responsáveis pelo passo dado em 2001.”, afirmou o edil.Perante um auditório repleto de atletas riomaiorenses e nadadores do CAR de Rio Maior, Miguel Pacheco, administrador da Desmor, enalteceu a importância desta renovação, evocando o passado, com os vários exemplos olímpicos.”, rematou.O responsável aludia às participações olímpicas dos marchadores Susana Feitor, Vera Santos, Inês Henriques, João Vieira, Sérgio Vieira e Miguel Carvalho, do triatleta Duarte Marques e dos nadadores Pedro Oliveira e Tiago Campos.