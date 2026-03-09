Coreia do Norte cancela Maratona de Pyongyang sem explicações

A agência sediada em Pequim, que se apresenta como operadora turística exclusiva da Maratona de Pyongyang, disse ter sido notificada da decisão pela Federação Norte-Coreana de Atletismo.



A Koryo Tours considera o cancelamento da maratona deste ano inesperado e refere que a decisão “tinha sido tomada a um nível superior ao dos próprios organizadores do evento”.



“De momento, não foi fornecida mais nenhuma informação”, afirmou a operadora de turismo.



A edição de 2025, primeira após a pandemia de covid-19 que levou ao cancelamento da prova entre 2020 e 2024, atraiu mais de 500 participantes, incluindo aproximadamente 200 estrangeiros de cerca de 40 países diferentes, segundo a Koryo Tours.

