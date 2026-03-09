Mais Modalidades
Atletismo
Coreia do Norte cancela Maratona de Pyongyang sem explicações
A Coreia do Norte cancelou a Maratona Internacional de Pyongyang, agendada para 05 de abril, sem fornecer explicações, anunciou hoje a Koryo Tours, operadora turística parceira do evento, citando um comunicado das autoridades do país.
A agência sediada em Pequim, que se apresenta como operadora turística exclusiva da Maratona de Pyongyang, disse ter sido notificada da decisão pela Federação Norte-Coreana de Atletismo.
A Koryo Tours considera o cancelamento da maratona deste ano inesperado e refere que a decisão “tinha sido tomada a um nível superior ao dos próprios organizadores do evento”.
“De momento, não foi fornecida mais nenhuma informação”, afirmou a operadora de turismo.
A edição de 2025, primeira após a pandemia de covid-19 que levou ao cancelamento da prova entre 2020 e 2024, atraiu mais de 500 participantes, incluindo aproximadamente 200 estrangeiros de cerca de 40 países diferentes, segundo a Koryo Tours.
