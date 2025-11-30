Mais Modalidades
Corey Allen é reforço do FC Porto
O base americano Corey Allen vai reforçar a equipa de basquetebol do FC Porto até ao final da temporada, anunciaram hoje os ‘dragões’, que ocupam o oitavo lugar no campeonato nacional.
Nascido em Ypsilanti, uma cidade localizada no estado norte-americano do Michigan, o basquetebolista de 27 anos e 1,87 metros disputou o campeonato universitário dos Estados Unidos (NCAA) durante cinco anos, dois pelos Detroit-Mercy Titans e três pelos Georgia State Panthers.
A sua primeira experiência como profissional aconteceu em 2022/23, quando viajou para a Europa, mais concretamente para a Lituânia, onde representou o Pieno Zvaigzdes.
Seguiram-se duas temporadas na Roménia, ao serviço do Arges Pitesti, e na primeira metade de 2025/26 vestiu a camisola do Cedevita Junior, da Croácia.
Corey Allen, que assinou um contrato válido até ao final da época em curso, junta-se a Wes Washpun, Jhonathan Dunn, Tanner Omlid, Cornelius Hudson, Axel Toupane e Javian Davis no lote de estrangeiros à disposição do treinador Fernando Sá.
