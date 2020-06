Correr Lisboa promove corridas virtuais

Na capital, os organizadores da comunidade de atletas amadores do Correr Lisboa , perante a paragem forçada, não ficaram a ver o tempo passar e decidiram criar uma serie de exercícios em casa , para que não houvesse uma perda efetiva da prática desportiva.Agora e com a reabertura aos poucos da liberdade pessoal, ainda que assegurando as questões de contágio, o Correr Lisboa volta a lançar um novo desafio de nomeEste desafio é composto por uma série de corridas, ditas "virtuais", em que os participantes, após registo gratuito na página eletrónica criada para o efeito, têm de deixar o comprovativo da distância a que se propuseram e o tempo que realizaram.E se pensa que estas provas são meras simulações de computador (virtuais), engana-se. Todos os inscritos vão ter direito a um dorsal personalizado e medalha ou prémios, conforme a prova em que se inscrevem.Bruno Claro, do Correr Lisboa, é o organizador e numa publicação na rede social Facebook, após a primeira prova ter sido realizada esta semana, refere estar surpreso com tanta afluência a este tipo de iniciativa."Espero que seja a primeira de muitas corridas virtuais. Para primeira [prova - 10 km] o balanço foi um evento muito positivo. Os registos foram quase todos certos e válidos. Quase todos os atletas conseguiram registar o tempo sem grande dificuldade. 93% dos inscritos registaram o seu tempo."Sendo que nove dos 180 atletas que se inscreveram registaram tempos abaixo dos 40 minutos por quilómetro.Quisemos saber como tudo isto funciona e Bruno Claro explica à RTP Notícias como tem "corrido" a experiência.





E se nem todos conseguiram chegar ao podium, a organização não quis deixar de oferecer uma medalha bem real a todos os participantes.









Medalha da participação na primeira prova virtual feita em madeira.



Não há uma, sem várias



A primeira prova virtual, com uma distância máxima de 10 quilómetros, organizada pelo Correr Lisboa, foi segundo Bruno Claro um sucesso. Mas antes mesmo deste resultado já o Correr Lisboa tinha pensado e lançado uma segunda prova, desta vez sem limites de inscrições.



Sob o lema Corrida Virtual dos Santos Populares esta prova está aberta desde o dia 9 de junho e encerra este domingo, às 23h59.



O atleta ao inscrever-se tem acesso a um dorsal personalizado que poderá usar, se assim o entender, enquanto realiza a atividade.



O objetivo principal destas corridas é dar motivação extra e promover um estilo de vida saudável e ativo.







Os locais e percursos onde são realizadas as provas são da inteira responsabilidade dos atletas participantes, estando presente no



Também expresso neste regulamento está o pedido do cumprimento das normas de distanciamento social em vigor por lei.



Mas não desanime se não conseguir, porque as corridas virtuais não vão acabar e Bruno Claro revela que estão já na grelha de partida mais quatro competições, sendo a primeira é dedicada à família.







Mais quatro corridas virtuais, para já e todas gratuitas, com distâncias crescentes para que ninguém fique de fora desta nova normalidade em que o mundo se transformou.



Boas corridas e mantenha-se seguro e saudável.



