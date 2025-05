Corrida de Santo António com recorde de participação e mais mulheres na linha de partida

Promovida pela HMS Sports, em parceria com a EGEAC Lisboa Cultura e a Câmara Municipal de Lisboa, a prova integra o programa das Festas de Lisboa e mantém-se como um dos eventos mais festivos do calendário desportivo da capital.Com partida marcada para as 09h00 na Praça do Império, em Belém, a corrida terá dois percursos: 10 km ao longo da zona ribeirinha e 4 km pela Avenida da Índia, no sentido de Algés. A participação pode ser feita a título individual ou em equipa.Todos os que concluírem a prova recebem uma medalha de participação e o tradicional manjerico, símbolo da corrida desde a sua criação. Inscrições ainda disponíveis.