Corrida de São Silvestre do Porto condiciona trânsito no domingo

Na sua página de Internet, a Câmara Municipal do Porto aconselha a que no dia daquela prova, que integra uma caminhada de cinco quilómetros e uma corrida com distância de 10 quilómetros, com início e termino na Avenida dos Aliados, a população retire as viaturas dos locais interditos.



Assim, no domingo, entre as 00:00 e as 22:00 haverá condicionamentos de estacionamento na Praça do General Humberto Delgado e na Rua de Camões, sendo que das 09:00 às 22:00 o trânsito estará cortado na Praça do General Humberto Delgado, na Avenida dos Aliados, na Rua do Dr. António Luís Gomes, na Praça da Trindade e na Rua da Trindade.



Das 14:00 às 22:00, o trânsito estará tambe´m cortado na Praça da Liberdade, na Praça da Trindade, na Rua do Clube dos Fenianos, na Rua do Dr. Magalhães Lemos e na Rua de Elísio de Melo.



O trânsito far-se-á em sentido único (norte-sul) na Rua do Almada, na Rua de José Falcão e na Praça de Guilherme Gomes Fernandes, enquanto a circulação na Rua de Sá da Bandeira e na Rua Formosa será feita apenas no sentido sul-norte entre as 14:00 e as 22:00



O Túnel dos Almadas terá corte total das 14:00 às 22:00 e o mesmo acontecerá nas imediações da Praça da Liberdade, da Praça Almeida Garrett, do Passeio das Fontainhas, da Rua da Alegria, da Rua Damião de Góis, no Viaduto de Gonçalo Cristóvão, em áreas da Avenida da Boavista, na Avenida Rodrigues de Freitas, entre outras artérias da cidade.



A autarquia salienta ainda que durante o período de condicionamento de trânsito com corte total de via nos arruamentos por onde passa a 31.ª Lidl São Silvestre Cidade do Porto as paragens da STCP e dos operadores interurbanos localizadas naquelas zonas estarão desativadas.



O acesso aos parques de estacionamento localizados no percurso pode, igualmente, estar condicionado.



A 31.ª São Silvestre conta com 18 mil inscrições, 14 mil na corrida de 10 quilómetros e quatro mil na caminhada de cinco quilómetros.