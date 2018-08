Costa e Fraga falham pódio "B" de double scull ligeiro

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Ago, 2018, 13:08 / atualizado em 05 Ago, 2018, 13:08 | Outras Modalidades

A dupla portuguesa superou a Áustria e a República Checa, ao fechar a corrida com 6.28,33 minutos, mas ficou a 78 milésimas de segundo do terceiro lugar, conquistado pela Eslováquia, enquanto França e Grã-Bretanha ficaram no primeiro e segundo lugar, respetivamente.



O 10.º lugar da geral na disciplina olímpica, segundo o treinador da Federação Portuguesa de Remo, José Velhinho, "é um excelente resultado e um ótimo indicador para o Mundial", que terá lugar em Plovdiv, na Bulgária, entre 9 e 16 de setembro.



"Ficaram a dois segundos do sétimo lugar. Fizeram uma boa velocidade, uma ponta final forte e mostraram uma atitude interessante", elogiou o técnico.



Também o sexto lugar de Dinis Costa na final B de skiff ligeiro foi considerado um bom resultado, tendo em conta que foi a primeira vez que o remador de 20 anos competiu entre a elite.



Dinis Costa alcançou um novo recorde pessoal ao completar os 2.000 metros em 7.21,16 minutos, a 18,46 segundos do vencedor, o eslovaco Rajko Hrvat, que chegou à frente dos remadores de Grécia, Bélgica, Rússia e França.



"Ter chegado à meia-final já foi muito bom, hoje qualquer lugar era bom. Ele bem tentou, mas ainda não tem velocidade para competir com estes remadores", justificou Velhinho.



A Noruega venceu final A de double scull ligeiro, ao remar em 6.20,85 minutos, seguida da Irlanda e Itália, enquanto a final A de skiff ligeiro terminou com o suíço Michael Schmid na frente (6.54,93 minutos), seguido pelo italiano Martino Goretti (6.56,30) e pelo britânico Samuel Mottram (6.57,18).





Este foi o último dia de provas dos Europeus de remo em Glasgow, onde prosseguem até 12 de agosto os campeonatos de ciclismo, ginástica, golfe, natação e triatlo. Em simultâneo, decorrem os Europeus de atletismo, em Berlim, a partir de segunda-feira.