Covi vence primeira etapa do Giro d`Abruzzo com Ivo Oliveira em destaque

Covi, de 26 anos, cumpriu os 151 quilómetros entre Scerni e Crecchio em 3:34.10 horas, batendo sobre a meta dois compatriotas, Filippo Fiorelli (VF Group-Bardiani-CSF Faizanè), segundo, e Alessandro Fancellu (JCL Ukyo), terceiro.



O italiano sprintou para o triunfo após grande trabalho de Ivo Oliveira nos 1.500 metros finais, uma 'rampa' de aproximação à meta, com várias curvas, em que o luso assumiu as despesas do grupo da frente, anulando ataques e impondo ritmo forte, até a 300 metros da chegada, quando Covi se lançou.



Antes, já o ciclista de Vila Nova de Gaia, que viria a cortar a meta em 36.º, a 32 segundos do vencedor, se tinha evidenciado, ao integrar a fuga do dia, alcançada a 10 quilómetros da meta.



Na quarta-feira, a segunda de quatro etapas liga Tocco da Casauria a Penne em 138 quilómetros.