Covid-19. Acender da tocha olímpica para Tóquio2020 à porta fechada

O ato de acender a tocha olímpica, marcado para quinta-feira nas ruínas do antigo Olimpo em Atenas, a caminho dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, em julho e agosto, vai decorrer à porta fechada devido ao surto de Covid-19.