Covid-19. Agência Antidopagem aumenta controlos

O organismo assegura que vai “vigiar de perto” áreas nas quais foram reduzidos significativamente o número de controlos devido às medidas de confinamento.



Na atualização do guia de combate ao doping divulgado em março, após o início da pandemia, a AMA refere que “quando o panorama desportivo recuperar uma certa normalidade, as lacunas serão compensadas com mais controlos”.



“Nas regiões e países nos quais o confinamento comece a ser levantado, os desportistas devem esperar um aumento de controlos”, adverte a AMA.



O organismo garante que as equipas encarregadas de fazer os controlos poderão requerer informação prévia sobre o estado de saúde dos atletas, e todo o processo decorrerá com as necessárias medidas de proteção em vigor, tendo em vista o combate à covid-19.



A AMA lembra que os atletas que recusem um controlo ou não cumpram as medidas de segurança podem incorrer numa suspensão até quatro anos.



Tendo em conta a existência do passaporte biológico, a AMA assegura que as análises feitas durante a pandemia de covid-19 darão informações sobre “eventuais indícios de práticas dopantes” durante o mesmo.



No final de março, a AMA publicou um guia atualizado de atuação no combate ao doping, devido à pandemia de covid-19, que abrangeu várias áreas de intervenção, desde a informação sobre a localização de atletas à recolha de amostras.