Covid-19. Caiaques Nelo aceleram construções

”, disse à Lusa o empresário Manuel Ramos, o Nelo, que no Rio2016 viu os seus barcos conquistarem 27 das 35 medalhas em disputa na canoagem.O português que nasceu em Angola e em 2017 investiu 10 milhões de euros numa nova fábrica em Vila do Conde falou em “prevenção” e explicou as medidas adotadas no projeto que tem no historial 93 pódios olímpicos e não equaciona qualquer despedimento com esta crise.Entre as principais medidas, a divisão dos cerca de 200 trabalhadores em turnos, que começam às 5h00 e terminam às 00h00, “o que permite reduzir os grupos de trabalho para um terço do normal”, e, no escritório, das “20 a 30 pessoas que lá trabalham, somente três não estão em teletrabalho”.A segurança prevê que os colaboradores entrem por portas diferentes, o refeitório só aceite 20 utilizadores de cada vez, as limpezas sejam feitas “permanentemente” em todas as instalações e os operários sejam obrigados a laborar com máscaras, fatos e luvas, ou recorrendo sistematicamente ao sistema de lavagem de mãos.“Fomos antecipando o problema e preparámo-nos para isto. Dia a dia vamos fazendo a avaliação do que está a ocorrer e ver o que temos de corrigir. É importante que a fábrica não pare, mas também que as pessoas estejam protegidas”, vincou.A Nelo tem conseguido, inclusivamente, fazer entregas de barcos e lidar bem com a questão dos fornecedores, já que não depende de um só em cada área de necessidades.A empresa também não está a sofrer com o centro de treinos na Aguieira, pelo facto de esta “já não ser altura para as seleções estarem a trabalhar [a época de Inverno] em Portugal”.O adiamento de Tóquio2020 por um ano também não trouxe prejuízos relevantes, assegurando que a sua empresa se “adaptará muito bem às exigências das alterações logísticas”.

Os canoístas vão ter mais um ano para preparar o “sete” nos caiaques e o “eight” nas canoas, os últimos modelos da Nelo, que foram apresentados em 2019 e que não terão substituto antes do grande evento, que se vai realizar entre 23 de julho e 8 de agosto.