Covid-19. Campeão espanhol de basquetebol decidido em torneio com 12 equipas

Em comunicado, a Liga ACB explicou o plano para retomar e concluir a temporada, depois de uma assembleia geral que contou com os 18 emblemas que compõem o principal escalão do basquetebol espanhol.



Desta forma, o campeonato, que foi interrompido quando estavam decorridas 23 jornadas da fase regular, será decidido entre os 12 primeiros colocados à data da suspensão, os quais serão divididos em dois grupos de seis equipas, num sistema de todos contra todos a uma só volta.



Os dois primeiros classificados de cada grupo apurar-se-ão para as meias-finais, que serão disputadas em apenas um encontro, tal como a final. Todos os jogos deste torneio vão ter lugar no mesmo local, que ainda será designado.



O formato inicial da Liga espanhola incluía uma fase regular de 34 jornadas, após a qual os oito primeiros classificados se apurariam para os quartos de final, jogados à melhor de três partidas, antes das meias-finais e final, ambas disputadas à melhor de cinco.



Na reunião de hoje, ficou ainda definido que, "devido a causas de força maior", não haverá despromoções ao segundo escalão, sendo que todo este plano está "dependente da evolução das medidas decretadas pelas autoridades de saúde", de acordo com a nota divulgada pela Liga ACB.



Antes de se retomar a competição, os clubes vão dispor de três semanas de preparação, tendo ficado também estabelecido o dia 10 de julho como limite máximo para se concluir a prova.



Contudo, se até 31 de maio não estiverem reunidas as condições para reiniciar o campeonato, em virtude da crise mundial de saúde pública, a competição será cancelada e não haverá campeão em Espanha.



