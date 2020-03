Covid-19. Cancelada Taça do mundo de ginástica artística em Tóquio

A federação justificou a suspensão da prova com “a situação do surto de Covid-19, que muda rapidamente”, um dia depois de ter suspendido outras taças do mundo de diferentes disciplinas.



A Taça do mundo na cidade que vai organizar os Jogos, entre 24 de julho e de agosto, estava marcada para 4 e 5 de abril, no Centro de Ginástica de Ariake, que vai acolher as competições olímpicas.



Com o cancelamento deste evento, a organização dos Jogos Tóquio2020 anunciou que vai promover “outra prova operacional” no recinto, para o testar, e “manter a estreita colaboração com todas as partes implicadas na preparação e organização de uns Jogos Olímpicos seguros”.



Na terça-feira, a Federação Internacional de Ginástica tinha anunciado o adiamento das taças do mundo de Doha, também de artística, e as de Pesaro e Brescia, em Itália, de rítmica e trampolins, respetivamente, e o cancelamento da taça do mundo de artística, em Estugarda, na Alemanha.