Covid-19. Canoísta Hélder Silva luta na GNR

”, desabafa.Hélder Silva está habitualmente nos serviços administrativos do comando territorial de Braga, contudo, nesta fase, já fez patrulha em Famalicão, para garantir que a população cumpre com o confinamento decretado pelo Estado.“Foi uma operação para controlar as pessoas, as saídas de casa a ver se alguém estava a incorrer em infração. Sair de casa sem motivos”, esclarece o canoísta, que, no Rio2016, acabou em 14.º em canoas C1 200.O agente Silva garante que a ação não é para “complicar a vida a ninguém”, somente para “alertar” e fazer as pessoas “verem que isto é a sério”, que a GNR e a situação “não são para brincar”.Em Braga, as equipas em função nos serviços administrativos da guarda foram reduzidas para quatro elementos, em grupos fixos, para reduzir o risco de contágio, até com os colegas: Hélder Silva enfrenta as mesmas dúvidas em casa, pois a mulher é GNR no comando territorial de Viana do Castelo e diariamente faz patrulha.”, admite, sendo que não pode baixar a guarda, nem na GNR, nem em casa.





Na expetativa sobre os Jogos Olímpicos







Estes tempos mais exigentes obrigaram-no a reduzir os treinos de bidiários para simplesmente um ao fim do dia, situação que não é tão grave, porque os Jogos Olímpicos, para os quais ainda não está qualificado, foram adiados para 2021 devido à pandemia da covid-19.Hélder Silva tem 32 anos e admite que “pela idade é mau” o adiamento, contudo, uma vez que a distância olímpica passou dos seus favoritos 200 metros para os 1000, vai ter mais um ano para se adaptar.”, diz.O atleta já percebeu que este ano não vai haver provas internacionais de canoagem, porém espera poder defender o seu título nacional em C1 1000 nos campeonatos de Portugal, que vão decorrer em 15 de agosto em Montemor-o-Velho.“Até lá, os portugueses que fiquem em casa, se puderem, pois há quem não o possa fazer. Que isto passe rápido para estarmos todos com os nossos filhos, com os nossos pais”, desejou.