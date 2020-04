Covid-19. Comité Paralímpico Internacional com problemas de financiamento

Em declarações divulgadas pela agência de notícias Associated Press, Andrew Parsons explicou que, para já, o IPC não está a perder dinheiro, mas terá que “temporariamente apertar o cinto”.



“Como todos os negócios, nós também estamos a ser tremendamente afetados pela crise do Covid-19. Mesmo assim, até ao momento, não está programado ou planeado qualquer tipo de despedimentos”, disse o dirigente brasileiro, de 43 anos.



Parsons adiantou que, em causa, está o adiamento do pagamento de cerca de 150 contratos relacionados com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020, grande parte referentes a patrocínios e diretos de transmissão televisiva.



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão realizar-se entre 23 de julho e 08 de agosto de 2021, praticamente um ano depois das datas previstas, devido à crise do novo coronavírus, enquanto os Jogos Paralímpicos se disputarão entre 24 de agosto e 05 de setembro, igualmente do próximo ano.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil.



Dos casos de infeção, cerca de 260 mil são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



O continente europeu, com mais de 750 mil infetados e mais de 58 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 17.127 óbitos em 135.586 casos confirmados até terça-feira.



Em Portugal, segundo o balanço feito na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13.141 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).



Dos infetados, 1.211 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 196 doentes que já recuperaram.