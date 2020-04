Covid-19. Desportos coletivos em Itália a 18 de maio

No dia 4 de maio, “, esclareceu o governante.Sendo uma paixão em Itália, o futebol já por diversas vezes manifestou a intenção de terminar a época, sendo que há dias a federação revelou o propósito de concluir a temporada até 2 de agosto.À 26.ª jornada, a Juventus, de Cristiano Ronaldo, lidera com 63 pontos, mais um do que a Lazio e nove do que o Inter, que tem um jogo a menos.

Aos campeonatos que não for possível concluir, a UEFA sugeriu às federações que valorizem o mérito desportivo na presente época para definir os lugares europeus.