Covid-19: Desportos de pavilhão aguardam por orientações da DGS

“Face a esta decisão, as cinco federações deliberaram aguardar a necessária adaptação da Orientação nº 030/2020 da DGS decorrente desta decisão do Governo, para poderem definir as condições de retoma das suas competições, o que se quer com segurança e salvaguarda da saúde pública”, explicaram.



Na quinta-feira, o Governo aprovou a abertura das atividades desportivas que ainda estavam encerradas, em consequência das restrições impostas devido à pandemia de covid-19, confirmando a retoma competitiva das modalidades coletivas de pavilhão, sem a presença de público.



“A prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo, pode ser realizada sem público, desde que no cumprimento das orientações definidas pela DGS”, deliberou a tutela.



As federações, que reuniram por videoconferência, debateram a decisão do executivo e não adiantaram se debateram outros temas “de interesse comum” aos cinco organismos, como tinham anunciado.



A resolução do conselho de ministros foi de ao encontro às expectativas manifestadas na semana passada pelo secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, que se tinha mostrado confiante no regresso à competição das modalidades coletivas de pavilhão já em agosto.



O desconfinamento total do setor estará dependente do cumprimento de regras sanitárias que serão definidas pela DGS, tal como aconteceu com a retoma da atividade desportiva ao ar livre e das competições de modalidades individuais.



As competições nacionais das principais modalidades de pavilhão foram canceladas em 29 de abril, numa decisão drástica motivada pela pandemia de covid-19, que foi anunciada pelas quatro federações num comunicado conjunto.



O cancelamento deixou sem campeões ou equipas despromovidas os campeonatos daquelas modalidades de pavilhão - que estavam suspensos desde 11 e 12 de março -, seguindo o desfecho decidido pela Federação Portuguesa de Futebol para o futsal, em 08 de abril.



As quatro federações têm mantido contactos com a DGS e a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, com vista à aprovação de um protocolo - elaborado conjuntamente por presidentes, diretores técnicos e médicos federativos - para a retoma das competições, à semelhança do que aconteceu com o futebol.



A conclusão da I Liga e a realização da final da Taça de Portugal de futebol, que se vai disputar no sábado entre o Benfica e o FC Porto, foram as únicas exceções ao impedimento generalizado da conclusão das competições da época 2019/20, decidido pelo Governo no âmbito do plano de desconfinamento.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 673 mil mortos e infetou mais de 17,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



Portugal contabiliza pelo menos 1.735 mortos associados à covid-19 em 51.072 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da DGS.