Covid-19: Federação de esgrima cancela participação nos Europeus de juniores

Apesar de os Europeus se disputarem na Croácia, grande parte dos 'transfers' eram feitos a partir de Veneza, no norte de Itália, onde se registaram vários casos, referiu à agência Lusa o diretor técnico nacional (DTN), Miguel Machado.



De acordo com o responsável, com o avolumar de casos, a organização decidiu cancelar o transporte a partir de Veneza, com a solução apresentada a passar por viajar de transportes públicos até Trieste, onde haveria transportes oficiais para Porec.



"Falámos com Ministério dos Negócios Estrangeiros e várias entidades e não nos aconselharam a fazer 'transfers' em transportes públicos", referiu o DTN.



A FPE enviou uma circular aos clubes a anunciar a decisão de cancelar a participação oficial e obrigando à assinatura de um termo de responsabilidade aos atletas que mantivessem a intenção de disputar a competição.



Miguel Machado referiu que Madalena Sá e Maria Alvim, que já estavam em Porec, por terem participado nas provas de cadetes, e Alexandre Graça, Gonçalo Barros e Luís Macedo, que viajaram através de outros aeroportos, vão participar no Europeu.



Dos atletas que participaram nas provas de cadetes, nenhum regressou a Portugal via Veneza.



O ex-atleta olímpico João Gomes deveria levar alguns atletas da sua academia a Porec, mas também decidiu cancelar as viagens, pois todos os voos eram realizados por Veneza.



"A organização aconselhou a utilização de transportes públicos para Porec. Os riscos eram muito grandes", assumiu, em declarações à agência Lusa.



Em relação aos atletas da Academia de Esgrima João Gomes que participaram na prova de cadetes, o ex-atleta disse que foram aconselhados a não regressar por Itália e fizeram a viagem por Zagreb e Frankfurt.



O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de pelo menos 2.763 mortos e cerca de 81 mil infetados, de acordo com dados reportados por mais de 40 países e territórios.



Das pessoas infetadas, quase 30 mil recuperaram.



Além de 2.717 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.



A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.