Covid-19: Federação de triatlo suspende toda a atividade até 31 de março

A federação da modalidade refere, em comunicado, que “estão a ser colocados em prática os planos de contingência que visam contribuir para a prevenção e controlo da já anunciada pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS)”.



Desta forma, “de modo a prevenir e controlar o surto provocada pelo vírus SARS-COV-2” (síndrome respiratória aguda grave – coronavírus 2) estão suspensas todas as provas do calendário nacional e regional até 31 de março, incluindo o Duatlo de Grândola, previsto para domingo.



Nos próximos dias, a situação será analisada de modo a equacionar a participação dos atletas nacionais nas competições internacionais e também a realização da Taça da Europa de Quarteira, prevista para os dias 04 e 05 de abril.



A FPT suspendeu ainda todas as atividades relativas ao alto rendimento, incluindo provas internacionais, estágios e todas as ações de formação nacionais e internacionais, bem como as ações internas, como assembleias gerais e reuniões.



O organismo recomenda que, “face ao panorama atual, se faça um esforço para um cumprimento geral das recomendações das entidades competentes de modo a permitir um controlo mais célere da pandemia”.



O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.



Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.



No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 637 casos suspeitos.



As medidas já adotadas em Portugal para conter a pandemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.