Covid-19. Japão vai pedir adiamento de um ano dos Jogos Olímpicos

Segundo a mesma fonte, citada pelas agências internacionais, esta é a proposta em discussão na conversa por videoconferência entre o primeiro-ministro japonês e o líder do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, que está a decorrer.



A NHK refere ainda que Shinzo Abe quer que a decisão do COI seja tomada "o mais rápido possível".



No domingo, o COI anunciou que vai deliberar num período de quatro semanas sobre a realização dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que deverão decorrer entre 24 de julho e 09 de agosto, devido à pandemia da Covid-19, com o adiamento na agenda, mas não o cancelamento.



Na segunda-feira, o primeiro-ministro japonês, admitiu pela primeira vez que "a decisão de adiar poderá ser inevitável", reconhecendo que "a prioridade são os atletas".



O Canadá e a Austrália já anunciaram que, caso os Jogos se realizem nas datas previstas, os seus atletas não deverão participar.



O Comité Olímpico de Portugal (COP) pediu na segunda-feira firmeza e rapidez no anúncio de uma solução de adiamento dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, numa carta enviada ao presidente do COI.