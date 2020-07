Covid-19: Jogos Olímpicos da Juventude de 2022 adiados para 2026

Os Jogos Olímpicos da Juventude, marcados para Dakar em 2022, foram hoje adiados para 2026 devido à pandemia de covid-19, após entendimento entre o Comité Olímpico Internacional (COI) e o governo do Senegal.