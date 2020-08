Covid-19. Karaté quer retirar disciplinas sem contacto do alto risco

”, destacou o presidente da FNKP, Carlos Silva.”, esclareceu em declarações à agência Lusa.Carlos Silva realçou ainda que a FNKP participou em várias reuniões e emitiu pareceres sobre a modalidade, de forma a tipificá-la.“Agora saiu uma orientação da DGS e parece que nem ligaram a tudo o que a federação fez”, atirou.A DGS atualizou terça-feira as normas para a retoma das competições de modalidades desportivas coletivas, incluindo no grupo de alto risco o râguebi e os desportos de contacto, entre os quais o judo e karaté, e modalidades como o polo aquático e a ginástica acrobática.O presidente da FNKP alerta quee que, por isso, pretende fazer o “pedido de retificação do documento” para “caracterizar mais uma vez o que é a modalidade” do karaté.Carlos Silva acrescentou que, sendo as vertentes de kata e kihon de baixo risco, é possível realizar provas “dentro das normas estabelecidas”.”, assegurou.A FNKP tinha programado realizar a primeira competição no primeiro fim de semana de outubro para “dar tempo para os atletas e clubes se prepararem”.“Caso seja feita a retificação, podemos manter a intenção de retomar as competições naquela data”, sublinhou.





Exigências da Direção-Geral de Saúde







A DGS obriga a que as modalidades de médio risco realizem testes aleatórios até 48 horas antes da competição, sempre que as equipas compitam em zonas de transmissão comunitária ativa da doença.

As normas divulgadas pressupõem que todos os praticantes e equipas técnicas assinem “um Código de Conduta/Termo de Responsabilidade, no qual é assumido o compromisso pelo cumprimento das medidas de prevenção e controlo da infeção por SARS-CoV-2, bem como o risco de contágio por SARS-CoV-2 durante a prática desportiva, quer em contexto de treinos quer em contexto de competições”.