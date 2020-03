Covid-19. Milão-São Remo e Tirreno-Adriático canceladas devido ao surto

A clássica Milão-São Remo, o primeiro dos cinco "monumentos" do ciclismo (as mais prestigiadas provas disputadas ao longo de um único dia), estava marcada para 21 março, enquanto a Tirreno-Adriático deveria realizar-se entre 11 e 17 de março.



Desde a edição inaugural, em 1907, este será apenas o quarto ano em que a Milão-São Remo não sairá para a estrada, depois de também não se ter realizado em 1916 e entre 1944 e 1945, devido I e II guerras mundiais, respetivamente.



A RCS Sport, que organiza as duas provas, justificou a decisão com a "necessidade de salvaguardar a saúde e segurança de todas as pessoas envolvidas", o que motivou também o cancelamento da Volta à Sicília, entre 1 e 4 de abril.



A Itália é o país europeu mais afetado pelo novo coronavírus, com mais de 3.000 casos confirmados e de 100 mortos, o que levou o governo a decretar que os grandes eventos desportivos, como os jogos de futebol dos principais escalões, se realizem sem a presença de público.



O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou 3.385 mortos e infetou mais de 98 mil pessoas em 87 países e territórios, incluindo nove em Portugal.