Covid-19. Movistar, de Nelson Oliveira, interrompe atividade e falha Paris-Nice

O conjunto espanhol interrompe a atividade das equipas masculina e feminina, falhando entre outras provas o Paris-Nice, na qual deveria participar Nelson Oliveira, o Tirreno-Adriático e a Milão-San Remo.", lê-se no comunicado.A Movistar junta-se a outras equipas do WorldTour que suspenderam as suas atividades durante o mês de março.

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, já provocou mais de 3.450 mortos e infetou mais de 97 mil pessoas em 85 países, incluindo nove em Portugal.