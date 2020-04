Covid-19. Mundiais de voleibol de praia adiados para 2022

“A decisão foi tomada em resposta à situação de emergência sanitária provocada pela pandemia de covid-19, mas também devido ao adiamento dos Jogos Olímpicos (Tóquio2020 para 2021)”, justificou a FIVB, em comunicado.



O organismo regulador do voleibol mundial sublinhou a necessidade de “trabalhar com a máxima segurança” na organização do evento, que se manterá na capital italiana, no Foro Itálico, onde habitualmente decorre o torneio de ténis de Roma.