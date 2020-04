Covid-19. Nova Iorque admite jogos sem público

", explicou Andrew Cuomo, no decorrer da conferência de imprensa diária sobre a atual crise.", interrogou.Todas as ligas e campeonatos, quer sejam profissionais ou amadores, estão atualmente parados nos Estados Unidos desde meados de março, com raríssimas exceções.Nenhum dos grandes campeonatos anunciou data de regresso.", defendeu.Segundo Andrew Zimbalist, professor de Economia do Desporto no Smith College, cada uma das grandes ligas norte-americanas depende pelo menos em 40% das vendas de bilhetes.

Nas outras ligas e campeonatos, os valores são um pouco diferentes, com o peso das receitas de bilheteira a ser mais elevado face ao total.