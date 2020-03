Covid-19. OMS agradece "sacrifício" de adiamento dos Jogos Olímpicos

“Agradeço ao primeiro-ministro Shinzo Abe e aos membros do COI por terem feito esse sacrifício para proteger a saúde dos atletas, dos espetadores e dos membros da organização”, declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa.



Ao mesmo tempo que saudava a decisão “difícil, mas sábia”, o diretor geral da OMS disse esperar “com impaciência os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos do próximo ano” que serão, nas suas palavras, “uma das maiores e mais bonitas celebrações da nossa unidade partilhada”.



“O adiamento dos Jogos foi decidido inteira e unicamente pelo COI e o Governo japonês”, asseverou o diretor executivo da OMS para Emergências Sanitárias, Mike Ryan, ressalvando, contudo, que a organização apoia “plenamente” a decisão de realizar Tóquio2020 no próximo ano.



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19, anunciaram na terça-feira o Comité Olímpico Internacional (COI) e o Comité Organizador dos Jogos, em comunicado.