Covid-19: Presidente da Federação Moçambicana de Futebol diagnosticado positivo

O presidente da Federação Moçambicana de Futebol (FMF), Feizal Sidat, foi diagnosticado positivo para a covid-19, após uma missão de trabalho na província de Cabo Delgado, no norte do país, anunciou hoje a instituição em comunicado.