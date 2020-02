Covid-19: Qualificação olímpica asiática de luta livre transferida para Quirguistão

O torneio de apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que estava inicialmente marcado para a cidade chinesa de Xi'an, vai decorrer entre 27 e 29 de março no Quirguistão, mais concretamente em Bishkek, localidade que fica perto da fronteira com o Cazaquistão.



Vários eventos de qualificação para os Jogos Olímpicos, marcados para fevereiro e março, foram também mudados para outros locais, nomeadamente de pugilismo, que passou para Amman, futebol feminino, na Austrália, e basquetebol, em Belgrado.



O número de mortos devido ao novo coronavírus subiu hoje para 2.118 na China continental, no dia em que foi registado o menor aumento diário de novos casos de infeção em quase um mês, de 394.



O número de pacientes fixou-se, no total, em 74.576. No entanto, o número de novos casos diários é o menor desde 25 de janeiro.



Os Jogos Olímpicos vão realizar-se entre 24 julho e 09 agosto.