Covid-19. Seis andebolistas de Cabo Verde infetados antes do Mundial

Segundo a federação cabo-verdiana, os 11 elementos foram submetidos a novo teste de PCR, na terça-feira, e apenas um deu resultado negativo.”, garantiu o órgão máximo do andebol em Cabo Verde.A FCA adiantou que a comitiva viaja esta quarta-feira para o Egito, “apesar dessas enormes baixas”, mas sem avançar o nome dos jogadores e dos elementos técnicos que testaram positivo para o novo coronavírus.O organismo federativo garantiu, no entanto, que”.Pela primeira vez, o Campeonato do Mundo de andebol masculino conta com a participação de 32 equipas – entre as quais a de Portugal -, sendo que a seleção de Cabo Verde é estreante.





Clubes portugueses representados







Os clubes portugueses estão representados em peso na seleção cabo-verdiana de andebol, com mais de metade da comitiva no Mundial de 2021 a ser constituída por jogadores de equipas nacionais, convocados pelo selecionador – também português - José Tomaz.



O ponta Alexandre Pereira (Boa-Hora), os laterais Bruno Landim (Sporting da Horta) e Rafael Andrade (Avanca), os centrais Elledy Semedo (Madeira SAD) e Gualther Furtado (Avanca) e os pivôs Felisberto Landim (Belenenses) e Paulo Moreno (Benfica) são os atletas da primeira divisão nacional escolhidos por José Tomaz.



O antigo treinador do Sporting convocou ainda cinco jogadores que alinham em escalões inferiores em Portugal: o guarda-redes Luís Almeida (CDE Camões), o central Gil Santos (Dom Fuas Roupinho) e os pontas Estaliny Lopes (Académico de Viseu), Gilson Correia (Alto do Moinho) e Edílson Morais (Juve Lis).